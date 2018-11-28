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Тульские больницы получили три новых мобильных медицинских комплекса
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские больницы получили три новых мобильных медицинских комплекса

Каждая машина оснащена рентгеновской системой, флюорографом и другим оборудованием.

Больницам Тульской области передали три новых мобильных медицинских комплекса. Они будут использоваться для проведения детальных медицинских обследований жителей Большой Тулы, а также Одоевского, Арсеньевского, Плавского и Чернского районов. Оборудование было закуплено за счет средств резервного фонда федерального Правительства.

По словам главы регионального минздрава Андрея Третьякова, комплексы позволят улучшить качество медицинской помощи в отдаленных малонаселенных пунктах и увеличить показатели выявления онкозаболеваний.

Медицинские автобусы оснащены рентгеновской цифровой маммографической системой, малодозным флюорографом и другим оборудованием. Всего в системе здравоохранения области используется 27 таких машин.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 +1
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