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Пьяный туляк жестоко избил посетителя бара

Пьяный туляк жестоко избил посетителя бара

От полученных повреждений потерпевший через девять дней умер в больнице.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 7 ноября в одном из баров Пролетарского района произошла ссора между посетителями. В ходе конфликта один из мужчин жестоко избил своего оппонента. От полученных травм несчастный 16 ноября скончался в больнице.

Следователи вместе с оперативниками уголовного розыска тульского УМВД установили личность злоумышленника – им оказался 31-летний местный житель. В момент совершения преступления он был нетрезв. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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