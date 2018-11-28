Пьяный туляк жестоко избил посетителя бара

От полученных повреждений потерпевший через девять дней умер в больнице.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 7 ноября в одном из баров Пролетарского района произошла ссора между посетителями. В ходе конфликта один из мужчин жестоко избил своего оппонента. От полученных травм несчастный 16 ноября скончался в больнице.

Следователи вместе с оперативниками уголовного розыска тульского УМВД установили личность злоумышленника – им оказался 31-летний местный житель. В момент совершения преступления он был нетрезв. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.