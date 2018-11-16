Тульский «Арсенал» сыграет в Оренбурге 28 ноября

Фото из архива Myslo.

28 ноября тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Оренбургом. Ответный матч состоится в Туле 23 или 24 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Остальные матчи 1/4 финала пройдут 5 декабря. В этот день сыграют «Локомотив» — «Рубин», «Краснодар» — «Ростов» и «Спартак» — «Урал».