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Тульский «Арсенал» сыграет в Оренбурге 28 ноября
Фото из архива Myslo.

Тульский «Арсенал» сыграет в Оренбурге 28 ноября

Утверждены даты проведения первых матчей 1/4 финала Кубка России-2018/19.

28 ноября тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Оренбургом. Ответный матч состоится в Туле 23 или 24 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Остальные матчи 1/4 финала пройдут 5 декабря. В этот день сыграют «Локомотив» — «Рубин», «Краснодар» — «Ростов» и «Спартак» — «Урал».

Сюжет: Арсенал
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