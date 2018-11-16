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Туляк сделал предложение возлюбленной прямо в сахалинском театре
Фото Сахалинского Международного театрального центра им. А. П. Чехова.

Туляк сделал предложение возлюбленной прямо в сахалинском театре

Романтическая история произошла в Южно-Сахалинске.

Туляк Иван Меркулов сделал своей девушке предложение руки и сердца после спектакля в Сахалинском Международном театральном центре им. А. П. Чехова.

Наш земляк встретил свою любовь на Сахалине, где он работает вахтовым методом. По словам молодого человека, это чувство настолько сильное, что он решил в очередной приезд на остров устроить своей девушке необычную помолвку.

- Влада родом из Охи, она работает в школе учителем информатики. Когда я впервые увидел ее, то сразу понял, что это любовь с первого взгляда. Не знаю, как объяснить свои чувства, но внутри ощущение, что это точно мое. Она очень любит театр, поэтому мне захотелось, чтобы предложение руки и сердца прошло именно в стенах Чехов-центра. Мою благодарность театру за помощь просто не выразить словами! Здесь работают добрые, отзывчивые и очень креативные люди, которые откликнулись на мою просьбу и помогли все организовать, — приводит слова Ивана театральный центр.

К слову, спектакль был выбран не случайно. По сюжету комедии «Чужой ребенок» главная героиня в конце истории получает долгожданное предложение выйти замуж.

- Иван обратился к нам за несколько месяцев до предстоящего события. Он был настолько искренен в своих чувствах, что мы решили один раз в виде исключения пойти навстречу его мечте и помочь организовать предложение руки и сердца по-театральному, — рассказывает художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев. — Артист Владимир Байдалов, который является, можно сказать, голосом театра, записал обращение к зрителям, уделить еще немного времени после поклона. Когда в луче света появился молодой человек и с кольцом опустился перед своей девушкой на колено, зал разразился бурными аплодисментами.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:45 +1
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