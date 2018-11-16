Туляк сделал предложение возлюбленной прямо в сахалинском театре

Фото Сахалинского Международного театрального центра им. А. П. Чехова.

Туляк Иван Меркулов сделал своей девушке предложение руки и сердца после спектакля в Сахалинском Международном театральном центре им. А. П. Чехова .

Наш земляк встретил свою любовь на Сахалине, где он работает вахтовым методом. По словам молодого человека, это чувство настолько сильное, что он решил в очередной приезд на остров устроить своей девушке необычную помолвку.

- Влада родом из Охи, она работает в школе учителем информатики. Когда я впервые увидел ее, то сразу понял, что это любовь с первого взгляда. Не знаю, как объяснить свои чувства, но внутри ощущение, что это точно мое. Она очень любит театр, поэтому мне захотелось, чтобы предложение руки и сердца прошло именно в стенах Чехов-центра. Мою благодарность театру за помощь просто не выразить словами! Здесь работают добрые, отзывчивые и очень креативные люди, которые откликнулись на мою просьбу и помогли все организовать, — приводит слова Ивана театральный центр.

К слову, спектакль был выбран не случайно. По сюжету комедии «Чужой ребенок» главная героиня в конце истории получает долгожданное предложение выйти замуж.

- Иван обратился к нам за несколько месяцев до предстоящего события. Он был настолько искренен в своих чувствах, что мы решили один раз в виде исключения пойти навстречу его мечте и помочь организовать предложение руки и сердца по-театральному, — рассказывает художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев. — Артист Владимир Байдалов, который является, можно сказать, голосом театра, записал обращение к зрителям, уделить еще немного времени после поклона. Когда в луче света появился молодой человек и с кольцом опустился перед своей девушкой на колено, зал разразился бурными аплодисментами.