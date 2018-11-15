новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 16 ноября: без осадков, умеренный ветер, до двух градусов тепла

Погода в Туле 16 ноября: без осадков, умеренный ветер, до двух градусов тепла

Синоптики обещают небольшую облачность и повышенное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится небольшая облачность, осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -10 до -5, днём – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление выше нормы – 760-765 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в ТулеПрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» сыграет в Оренбурге 28 ноября
Тульский «Арсенал» сыграет в Оренбурге 28 ноября
Госдума приняла закон о введении налога для самозанятых граждан
Госдума приняла закон о введении налога для самозанятых граждан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.