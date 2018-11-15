Погода в Туле 16 ноября: без осадков, умеренный ветер, до двух градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится небольшая облачность, осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -10 до -5, днём – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление выше нормы – 760-765 мм рт. ст.