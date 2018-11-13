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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев: «Кононов пришёл и попросил его отпустить»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев: «Кононов пришёл и попросил его отпустить»

После смены главного тренера команда намерена побеждать в матчах РПЛ и бороться за Кубок России.

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, представив нового главного тренера туляков Игоря Черевченко, ответил на актуальные вопросы клубной пресс-службы. 

– Гурам Захарович, накануне тренерский штаб во главе с Олегом Кононовым покинул «Арсенал». Когда вы узнали, что теперь уже экс-наставник оружейников начал вести переговоры со «Спартаком»? 

– Стоит отдать должное Олегу Георгиевичу, который сам пришел и рассказал, что руководство «Спартака» предложило ему возглавить команду. Кононов попросил его отпустить. Смысла ставить палки в колеса или уговаривать остаться, на мой взгляд, не было. «Спартак» – это величина, один из самых популярных клубов страны, команда, которая регулярно играет в еврокубках. После нашего разговора начался процесс переговоров между клубами и поиск нового тренерского штаба. 

– Как «Арсенал» переживал давление со стороны? 

– В нашей команде все футболисты профессионалы своего дела. Я лично приезжал и общался с ними на эту тему. Ребята выполняли все требования тренерского штаба и, если мы посмотрим на результаты, то существенно эта шумиха вокруг главного тренера никак не повлияла на коллектив. Отдельно хочу подчеркнуть: игроки «Арсенала» играют не за тренера, руководство или еще кого-то, они выходят на поле и бьются за Тулу и наших болельщиков. 

– Многих интересует, удалось ли «Арсеналу» заработать на этом трансфере? 

– Мы получили определенную сумму отступных за расторжение контракта по ходу сезона. Сколько она составила, говорить не буду, так как это коммерческая тайна.

– Для Олега Кононова последним в качестве главного тренера «Арсенала» стал матч с «Анжи». После него вы общались? 

– Да. Поблагодарил специалиста и его тренерский штаб за проделанную работу и пожелал новых успехов в профессиональной деятельности. 

– Сегодня «Арсенал» возглавил Игорь Черевченко. Что скажете об этом специалисте? 

– Он довольно долго и успешно работал в столичном «Локомотиве», после длительного перерыва привел команду к победе в Кубке России. Будучи тренером калининградской «Балтики», Черевченко спас клуб от вылета во второй дивизион, а в следующем сезоне остановился с балтийцами в шаге от зоны стыковых матчей. Уверен, что у этого специалиста есть все шансы показать достойный результат с «Арсеналом» в премьер-лиге. 

– Помогать Игорю Геннадьевичу будет Игорь Семшов. 

– Игорь два сезона работал в «Арсенале», сначала с Сергеем Кирьяковым, затем с Миодрагом Божовичем. Он знает все изнутри, хорошо знает футболистов. Мы посчитали, что приглашение Семшова будет правильным и логичным. Также отмечу, что Игорь четыре месяца успешно возглавлял во втором дивизионе наш фарм-клуб из Новомосковска. «Химик» закончил первый круг на пятом месте. Уверен, опыт самостоятельной работы в «Химике» поможет Семшову в «Арсенале». 

– Какие сейчас стоят задачи перед «Арсеналом»? 

– Несмотря на смену тренера, наши задачи остаются прежними – побеждать в каждом матче РПЛ и бороться за Кубок России.

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