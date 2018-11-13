В Туле сотрудник УФСИН пытался пронести в колонию наркотики в пачке из-под лапши

В Туле задержан сотрудник исправительной колонии № 2, который пытался пронести на территорию запрещенные вещества и предметы. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФСИН России, задержание было проведено сотрудниками ведомства совместно с УКОН УМВД России по Тульской области.

В ходе личного досмотра в нагрудном кармане у младшего сержанта были обнаружены и изъяты пять сим-карт. Также он имел при себе две ёмкости из-под пюре и лапши «Роллтон» – в них находились пять пар наушников, USB-провод и два пакета с каннабисом общей массой 92,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело по п ст. 228.1 УК РФ. Сотрудник задержан, в отношении него избрана мера пресечения – арест. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-следственные мероприятия, расследование продолжается.