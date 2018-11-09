«Арсенал» — «Анжи»: 1:0. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК «Арсенал»

9 ноября тульский «Арсенал» дома встречается с командой из Махачкалы. Болеем за наших вместе с Myslo!

25' ГООООЛ!!!! ТКАЧЕВ ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ - 1:0!!!!!!

23' Процентное соотношение в контроле мяча 73/27 в пользу хозяев.

21' Игра пока не очень событийная, но радует одно: в атаке в основном тульский "Арсенал". У «Анжи» пока не получается выход из обороны в атаку.

19' Мирзов организовал прорыв по левому флангу и передал мяч Ткачеву, набегавшему с угла штрафной. Тот попытался пробить в касание в ближнюю девятку. Но мяч ушел сильно выше ворот.

18' Кадири опять пробует свой дальний удар. Но на этот раз слету и мощнее. Мяч, задев ногу игрока «Анжи», ушел на угловой.

17' Что-то сегодня с полем. Скользят футболисты нещадно и постоянно падают! Как бы до травм не дошло, тьфу-тьфу-тьфу…

16' Мирзов сам же и бил штрафной: серия отскоков, и махачкалинцы сумели отбиться. Получился вынос на Олега Кононова. Тот аккуратно передал мяч мальчику, который должен подавать снаряд.

15' Мирзов на фланге хорошо обыграл Джона Чансельора и заработал стандарт рядом с линией штрафной.

13' Возле штрафной «Анжи» мяч подобрал Бакаев и, обыграв пару соперников, прорывался к воротам. Футболисты гостей его все же остановили: Зелимхан упал, требуя пенальти. Мяч отскочил к Комбарову, наш капитан нанес мощный удар и попал к кого-то из игроков «Анжи». Тот упал на поле и не мог подняться до тех пор, пока судья не дал свисток об остановке игры.

11' Джорджевич на газоне после столкновения с кем-то из гостей. Держится за поясницу. Но, вроде, готов продолжать игру.

9' На дальний удар по воротам Дюпина отважился Кадири. Но получилось очень слабо и к тому же неточно.

7' ШТАНГА! Джорджевич из ИДЕАЛЬНОЙ позиции после паса Бакаева пробил четко в штангу… На отскоке первым был Мирзов, который тоже не сумел загнать мяч в ворота. Что такое не везет и как с этим бороться?

6' И еще один прорыв по правому флангу Бакаева привел к фолу: на этот раз со стороны махачкалинцев. Грубовато они остановили нашу атаку.

4' Бакаев атаковал по правому флангу, но сам же нарушил правила, споткнулся и упал. А еще попутно сбив оппонента.

3' А вот наконец и какое-то подобие нашей атаки. Была небольшая перепасовка возле штрафной «Анжи» в исполнении Джорджевича и Комбарова, но она не привела к удару по воротам Дюпина.

1' Первый удар по воротам — Павел Долгов решил пробить по воротам Михаила Левашова. Получилось не очень опасно.

1' Стартовый свисток прозвучал. Вперед, за Тулу!

0' Тульский «Арсенал» признан самой корректной командой октября — перед началом матча нам вручили особый приз Fair Play. А еще был награжден Михаил Левашов — он по мнению болельщиков был признан лучшим футболистом клуба по итогам октября. Поздравляем нашего голкипера и желаем ему удачного матча!

0' Команды выходят на поле. Совсем скоро начинаем!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Антураж предстоящей игры в небольшом фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, махачкалинцы — в желтой. Очень здорово: все поле будет в клубных цветах «Арсенала»! Будем считать это хорошим знаком.

0' «Арсенал» и «Анжи» сейчас находятся в нижней части турнирной таблицы. В последние два года в очных противостояниях в рамках чемпионата России у обеих команд по две победы и два поражения. Вничью соперники разошлись только в контрольном матче в июле этого года. Интересно, каким будет результат сегодняшнего матча — какая из команд вырвется вперед в статистике личных встреч?

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Ровно в 19.30 мы ждем стартовый свисток на матч нашего клуба против махачкалинского «Анжи». Всех, кто побоялся холода и решил сегодня не ходить на стадион, приглашаем в нашу трансляцию — болеем за любимый клуб вместе с Myslo!