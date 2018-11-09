новости
новости
Регистрация
«Тулица» сыграет два матча с «Олимпом»
Фото из архива Myslo.

«Тулица» сыграет два матча с «Олимпом»

Игры состоятся в Куйбышеве. Болельщики увидят прямую трансляцию матчей.

10 и 11 ноября в рамках второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А» «Тулица» сыграет с «Олимпом» из Куйбышева Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба тульской команды, матчи в оба дня начнутся в 13.00 по московскому времени. Болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию игр на официальном Youtube-канале ВК «Олимп».

После первого тура «Тулица» делит лидерские позиции в турнирной таблице с череповецкой «Северянкой» и нижегородской «Спартой». Эти три команды выиграли оба матча первого тура и имеют в активе по шесть очков.

Наши ближайшие соперники менее успешно выступили в первом туре. В гостях они уступили ВК «Спарта» со счетом 0:3 и 1:3.

В прошлом сезоне «Тулица» играла с «Олимпом» четыре раза — две игры дома (3:0 и 1:3) и две в гостях (3:0 и 0:3).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:07 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ВК ТулицаволейболВК Олимп

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском Выставочном зале откроется персональная выставка Никаса Сафронова
В тульском Выставочном зале откроется персональная выставка Никаса Сафронова
В музее-заповеднике «Бежин луг» отметили 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева
В музее-заповеднике «Бежин луг» отметили 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.