«Тулица» сыграет два матча с «Олимпом»

Фото из архива Myslo.

10 и 11 ноября в рамках второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А» «Тулица» сыграет с «Олимпом» из Куйбышева Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба тульской команды, матчи в оба дня начнутся в 13.00 по московскому времени. Болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию игр на официальном Youtube-канале ВК «Олимп».

После первого тура «Тулица» делит лидерские позиции в турнирной таблице с череповецкой «Северянкой» и нижегородской «Спартой». Эти три команды выиграли оба матча первого тура и имеют в активе по шесть очков.

Наши ближайшие соперники менее успешно выступили в первом туре. В гостях они уступили ВК «Спарта» со счетом 0:3 и 1:3.

В прошлом сезоне «Тулица» играла с «Олимпом» четыре раза — две игры дома (3:0 и 1:3) и две в гостях (3:0 и 0:3).