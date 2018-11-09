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Олег Кононов о переходе в «Спартак»: «Подождём немного»

Олег Кононов о переходе в «Спартак»: «Подождём немного»

Наставник тульского «Арсенала» прокомментировал итоги матча с «Анжи».

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов после матча с «Анжи», завершившегося со счётом 2:0 в пользу туляков, заявил, что его команда хорошо выполнила свою работу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс»:

– «Анжи» создавал проблемы и играл хорошо. Мы начали неудачно второй тайм, но еще один гол снизил напряжение. Планов отдавать преимущество у нас не было. 

Олег Георгиевич не стал комментировать слухи о его скором переходе в столичный «Спартак»:

– «Спартак»? Подождем немного (улыбается).  

Послематчевая пресс-конференция:

 

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