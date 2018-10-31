Олег Кононов о возможном назначении в «Спартак»: «Конкретика будет только тогда, когда будут говорить два клуба»

Главный тренер «Арсенала» отметил, что ничего конкретного по ситуации с московским клубом он сказать не может.

После победы над грозненским «Ахматом» (2:0) главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал матч и ответил на вопросы журналистов.

- Выиграли за счет характера. Очень важный фактор кубковых игр — желание, характер. Это самое главное. Плюс, понимали, что будет сложно — на «Ахмат Арене», с «Ахматом» всегда сложно.

Конечно, уступили во владении мячом, было много брака, но выиграли в организации игры, в отборе мяча. Плюс, я уже сказал — в характере. Два раза убежали и забили голы. Использовали свои немногочисленные моменты. Конечно, довольны, что выиграли и идем дальше, — приводит слова Олега Георгиевича «Спорт-Экспресс».

— Это ваш последний матч в «Арсенале?

- На эту тему, конечно же, я не буду отвечать. В первую очередь, я игрок… (смеется) тренер «Арсенала» и с этим связано самое главное, что я могу сказать про клуб, про футболистов и про игру. На данный момент с этим связано мое будущее.

Что будет дальше, мы посмотрим. Все зависит, как я уже сказал, от клуба. Это моя первоочередная задача как тренера, чтобы «Арсенал» играл, показывал футбол и результат. И в чемпионате, и в Кубке.