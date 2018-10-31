«Ахмат» — «Арсенал»: 0:1. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК «Арсенал»

31 октября в рамках 1/8 Кубка России тульский «Арсенал» встречается с грозненским «Ахматом». Болеем за наших вместе с Myslo!

46' В перерыве без замен.

46' Второй тайм.

Давай, "Арсенал"!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Очень активная игра практически без центра поля. Команды выдают атаку за атакой, одна опаснее другой. Впрочем, и ошибаются не меньше. Одна из таких ошибок грозненцев привела к единственному забитому голу в первом тайме — отличился Лука Джорджевич, 1:0 в пользу «Арсенала».

45' Обошлись без добавленного времени. Уходим на перерыв.

44' Беляев зачем-то вместо паса ближнему решил перевести на другой фланг, а там эту передачу караулил Митришев. Он осуществил перехват, сместился в район линии штрафной и нанес мощный удар по воротам. Повезло, что мяч разминулся со штангой.

43' А вот и первый горчичник для туляков в этом матче. Наказан Костадинов за фол на Раванелли.

42' Опасная передача на Бакаева на подступах к нашей штрафной, но он, к счастью для арсенальцев, не был готов и не сумел нанести удар. Мяч оказался в руках у Нигматуллина.

39' Опасная передача с правого фланга от игрока «Ахмата», еле-еле в прыжке Нигматуллин дотянулся до мяча, сняв его практически с головы нападающего грозненцев Балая.

37' Получив классный пас от Ткачева, Мирзов заигрался на левом фланге с защитниками «Ахмата» и в итоге упустил мяч за лицевую. А что ж не прострелить в штрафную?..

36' Фол в центре поля — свалили Костадинова.

33' Мирзов здорово набрал скорость и выходил на удар, смещаясь с левого на правый фланг вдоль штрафной. Но в итоге удар получился не очень — видимо, слишком много сил ушло на дриблинг. Гудиев довольно легко забрал мяч в руки.

31' Еще одна желтая карточка для «Ахмата» — наказан Исмаэл Силва за то, что в борьбе попал высоко поднятой ногой по лицу Григалаве.

29' Альварес немного начудил на своей половине поля, отдал пас не то Григалаве, не то вратарю. Мяч перехватил нападающий «Ахмата» Балай и решил сходу пробить по воротам Нигматуллина. Удар получился слабым, и Артур сумел с ним справиться. Повезло, могло бы быть куда печальнее.

28' Хорошую контратаку провел «Арсенал». Мирзов ворвался в штрафную «Ахмата», обыграл защитника и с острого угла пытался прострелить в район линии вратарской. Но защитники вовремя подсуетились и не дали мячу пройти к открывавшемуся Луке Джорджевичу.

23' Ткачев решается на прямой удар со стандарта, хотя до ворот далековато. Мяч отскочил к Мирзову, который наносил удар с очень острого угла. Вратарь «Ахмата» справился.

23' Гащенков получает первую желтую карточку в матче за грубый фол против Мирзова.

22' Штрафной получился очень опасным! Подача в район 11-метровой отметки, откуда отклеившийся от защитников «Арсенала» Анхель мощно пробил над перекладиной.

21' Бакаев фолит недалеко от собственной штрафной. Грозненцы исполнят стандарт в опасной близости от ворот.

20' Снова перехватывает мяч игрок «Арсенала»: на этот раз Кадири обокрал защитника грозненцев. И уже было прорвался к воротам, но почему-то упал. Арсенальцы сигнализировали арбитру о нарушении со стороны «Ахмата», но судья с ними не согласился.

16' Ошибаются грозненцы на своей половине поля, мяч перехватывает резвый Бакаев и сразу же выводит один на один с вратарем Джорджевича. Лука хладнокровно обыграл Гудиева и отправил мяч в пустые ворота «Ахмата».

16' ГОООЛ!!! «Арсенал» выходит вперед 1:0!

Забивает Лука ДЖОРДЖЕВИЧ!

15' После небольшой сутолоки в штрафной «Арсенала» мяч выскочил за ее пределы и попал к Гащенкову, который решился на дальний удар. Неточно.

13' Бакаев вновь атакует по флангу, и снова его проход прерывает Мохаммади.

11' Угловой закончился на голове Луки Джорджевича — он надежно играет на ближней штанге и выносит мяч за лицевую.

10' И снова грозненцы создали опасность у ворот «Арсенала». Но Григалава лег под мяч и заблокировал удар футболиста «Ахмата». Очередной угловой в пользу хозяев.

8' А вот и «Арсенал» зарабатывает первый угловой в матче! Подает Ткачев. Забрасывает в штрафную, где вратарь кулаками вынес мяч из штрафной. Мяч подхватил Хагуш и попытался пробить издали, но акцентированный удар не получился. Затем мяч попал к Григалаве, который пробил сильно выше ворот.

7' Бакаев идет вперед по правому флангу, но его встречают Анхель и Мохаммади и не дают ни удар нанести, ни пас отдать.

5' Кажется, обе команды настроены на активный футбол! Атака одной команды сменяется быстрой контратакой другой. Очень динамично. Играют, как говорится, без центра поля. Но пока больше везет «Ахмату» — у них как-то опаснее получается.

3' Снова «Ахмат» зарабатывает угловой после неплохого розыгрыша в штрафной «Арсенала». Причем после со стандарта Кадири едва не срезал мяч в собственные ворота! Фух, еле-еле обошлось…

2' Попытка ответить от «Арсенала». Увы, Джорджевич забрался в офсайд.

1' Начали с атаки «Ахмата»! Да еще какой — она завершилась ударом в створ. Хорошо еще, что Нигматуллин уже включился в игру и сумел отразить удар.

1' Стартовый свисток! Вперед, за Тулу!

0' Команды выходят на поле. Скоро начинаем!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Антураж матча в мини-фотоотчете от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' В последних трех встречах в рамках чемпионата России «Арсенал» стабильно одерживал верх над «Ахматом». Однако именно сейчас наш клуб выступает крайне нестабильно. Нас лихорадит от проигрыша «Уралу» до победы над «Спартаком» на выезде, каждый матч — сюрприз! А грозненцы, наоборот, «нашли себя» с новым тренером — в последних восьми играх только одно поражение. Так что заранее выделить фаворита этого матча сложно. Тем интереснее будет наблюдать за игрой!

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня нас ждет матч 1/8 Кубка России, в котором наш родной клуб в гостях встретится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 19.30. Болеем за наших вместе с Myslo!