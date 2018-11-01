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В Тульской области опрокинулся микроавтобус с рабочими: погибли два человека

В Тульской области опрокинулся микроавтобус с рабочими: погибли два человека

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

1 ноября примерно в 4.45 на 275-м км трассы М-4 «Дон» в Воловском районе произошло серьезное ДТП. Микроавтобус «Форд Транзит FT» съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, в аварии погибли двое пассажиров, еще шестеро получили травмы.

В данный момент известно, что в микроавтобусе находились рабочие. Они ехали из Ливенского района Орловской области в Московскую.

Как сообщил корреспонденту Myslo начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранителям предстоит выяснить причину аварии: то ли это человеческий фактор, то ли погодные условия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 06:37 +2
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