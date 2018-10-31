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Россияне назвали 8 самых любимых праздников

Россияне назвали 8 самых любимых праздников

Самыми непопулярными оказались Хэллоуин и День святого Патрика.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, какие праздники охотнее всего отмечают жители нашей страны. Результаты исследования опубликовало ТАСС.

Список выглядит следующим образом: Новый год (96%), День Победы (95%), Международный женский день (88%), День защитника Отечества (84%), Пасха (82%), Рождество Христово, Первомай (63%) и День России (54%). Предстоящий День народного единства отмечают лишь 42% опрошенных.

День святого Валентина празднует каждый третий, а главный мусульманский праздник Курбан-байрам отмечает каждый десятый россиянин. Менее популярными являются зарубежные праздники – Хэллоуин, китайский Новый год и День святого Патрика. Чаще всего их отмечает молодежь от 18 до 24 лет.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:35 +5
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