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Жительницу Щекино поймали на дороге с фальшивыми правами

Жительницу Щекино поймали на дороге с фальшивыми правами

За использование поддельного документа женщине назначили штраф на сумму 40 тысяч рублей.

В Щекинском районе вынесен обвинительный приговор местной жительнице за использование заведомо подложного документа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. С 2013 по 2014 гг. в 30-летняя женщина в столице приобрела поддельное водительское удостоверение на своё имя.

Некоторое время она успешно пользовалась им, но 31 января, при оформлении ДТП, осужденная предъявила документ сотрудникам ГИБДД, которые распознали фальшивку. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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