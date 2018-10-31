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На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 1 ноября

На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 1 ноября

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. М. Тореза, 7, 1-а, 7-а, 20,
  • Мясново: Ханинский пр-д, 27, 25, 23, 10, 6, 29, 23-а, 6-а,
  • ул. Московская, 34,
  • Мясново: 1-й Клинской пр-д,
  • ул. Чмутова, 16, 18, 36-а,
  • ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19-а (нечётн.),
  • ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.),3-15 (нечётн.), 9-а,
  • ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 31-37 (нечётн.),
  • ул. Пролетарская, 1-а-29 (нечётн.),
  • пос. Октябрьский: 24-й пр-д, 1-24,
  • 12-й пр-д, 45, 46, 47, 47-а, 57, 59,
  • ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
  • ул. Речная, 69, 71, 72, 74,
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58,
  • 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 76, 91,
  • 11-й пр-д, 88,
  • ул. Клары Цеткин, 4-16,
  • Красноармейский пр-т, 19-а,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
  • ул. Пионерская, 10-17,
  • п. Косая Гора: ул. Луговая, 13, 16, 18, 19, 20,
  • ул. Пушкина, 14, 16.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:51 +1
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