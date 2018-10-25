Фото из архива Myslo.
Болельщики «Арсенала» смогут задать вопросы Олегу Кононову
Всех желающих приглашают на встречу с командой и тренером.
Сегодня, 25 октября, болельщики «Арсенала» встретятся с командой в ТРЦ «Гостиный двор». Мероприятие посетит главный тренер Олег Кононов, вратарь Михаил Левашов и полузащитники Сергей Ткачев и Георги Костадинов.
Встреча пройдет с 18.30 до 19.30 в уютной обстановке в кафе на первом этаже в ТРЦ. Болельщики смогут получить автографы, сувениры, сделать фото на память, а также выиграть билеты на ближайший домашний матч туляков с «Оренбургом».
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