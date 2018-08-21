Жительница Щекино: «Моего свекра сбила машина, а виновник до сих пор не найден!»

Фото Алексея Пирязева и героини статьи.

В редакцию Myslo обратилась жительница Щёкино Татьяна Выборнова. Она устала самостоятельно бороться за справедливость и решила предать огласке историю, в которой оказалась.

Татьяна Выборнова – 9 апреля поздно вечером раздался звонок на мобильный — позвонили из больницы и сказали, что мой 72-летний свекор Александр Петрович госпитализирован. Мы примчались в лечебное учреждение и узнали, что у родственника серьезные травмы: ушиб головного мозга, закрытый перелом левой височной кости, ушиб мягких тканей головы, сломаны два ребра… Что случилось, свекор не помнил, запомнил лишь сильный удар, когда переходил дорогу. Впоследствии мы пытались восстановить картину происшествия. Каждый вечер в одно и то же время Александр Петрович выходит на вечернюю прогулку, маршрут всегда неизменный. Возле дома №31 по улице Победы свекор переходил дорогу по пешеходному переходу, и, видимо, его сбила машина, после чего скрылась с места происшествия.

То самое неблагополучное место.

Лежащего на обочине Александра Петровича заметил проезжавший мимо таксист. Он вызвал скорую и сотрудников ГИБДД.

Примечательно, что рядом со сбитым мужчиной обнаружили корпус бокового зеркала, предположительно, от ВАЗ-2110.

Родственники написали заявление в полицию, но вскоре получили отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Семья оказалась не согласна с таким решением и написала жалобу в прокуратуру. Но и там Выборновым отказали.

– В соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ уголовная ответственность может наступить, только если нанесен тяжкий вред здоровью. Прокуратура ссылается на некие медицинские документы, в которых указано, что травмы имеют критерии легкого вреда здоровью. Но согласно приказу министерства здравоохранения, перелом височной кости — это именно тяжкий вред, — говорит Татьяна.

27 июля из полиции пришел еще один отказ в возбуждении уголовного дела.

– Есть полное ощущение безнаказанности. Как так — сбили человека, оставили на обочине умирать, и за это никому ничего не будет? Александр Петрович до сих пор плохо себя чувствует, — сетует Татьяна.

Лишь в сентябре после многочисленных жалоб уголовное дело всё же возбудили.

Статья — 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью).

– Сотрудники полиции проводили необходимые мероприятия, направленные на установление всех деталей и обстоятельств происшествия. После получения достаточной информации есть основания полагать, что повреждения были получены в результате ДТП. В отделе МВД России по Щёкинскому району было возбуждено и принято к производству уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Но время ушло! Насколько реально спустя столько времени найти виновника аварии?

Если вы стали очевидцем этого ДТП, сообщите по телефонам 02; 102 или звоните в редакцию Myslo 57-07-07 (доб. 232).