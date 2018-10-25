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26 октября в Пролетарском округе Тулы будут перебои с водой
Фото sarinform.ru.

26 октября в Пролетарском округе Тулы будут перебои с водой

Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

26 октября специалисты АО «Тулагорводоканал» проведут плановые ремонтные работы на пересечении улиц Калинина и Плеханова.

С 10.00 и до окончания работ будет ограничена подача воды по адресам:

  • ул. Декабристов, 82, 83, 84;
  • ул. Каракозова, 69, 70, 71;
  • ул. Калинина, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 79-б, 81, 83;
  • ул. Замочная, 107, 107-а;
  • ул. Кирова, 22-а, 26, к. 2, 28, 30, 32;
  • ул. Ложевая, 129, к. 2, 130, 132, 134-а;
  • ул. Плеханова, 143, 147, 147, к. 2, 149, 151, 153;
  • ул. Серова, 8, 10, 12;

ч/сектор:

  • ул. Декабристов;
  • ул. Гармонная;
  • ул. Каракозова;
  • ул. Епифанская;
  • ул. Патронная;
  • Патронный переулок.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:32 0
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