Фото sarinform.ru.
26 октября в Пролетарском округе Тулы будут перебои с водой
Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
26 октября специалисты АО «Тулагорводоканал» проведут плановые ремонтные работы на пересечении улиц Калинина и Плеханова.
С 10.00 и до окончания работ будет ограничена подача воды по адресам:
- ул. Декабристов, 82, 83, 84;
- ул. Каракозова, 69, 70, 71;
- ул. Калинина, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 79-б, 81, 83;
- ул. Замочная, 107, 107-а;
- ул. Кирова, 22-а, 26, к. 2, 28, 30, 32;
- ул. Ложевая, 129, к. 2, 130, 132, 134-а;
- ул. Плеханова, 143, 147, 147, к. 2, 149, 151, 153;
- ул. Серова, 8, 10, 12;
ч/сектор:
- ул. Декабристов;
- ул. Гармонная;
- ул. Каракозова;
- ул. Епифанская;
- ул. Патронная;
- Патронный переулок.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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