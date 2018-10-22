Аналитика: «Спартак»-«Арсенал» – между прошлым и будущим

Фото ПФК «Арсенал».

Причем, именно обыграл. Команда Олега Кононова смотрелась интереснее одного из претендентов на чемпионство.

«Арсенал» начал удивлять уже со стартового протокола. В числе тех, кто должен был выйти на поле с первых минут, неожиданно оказались Кирилл Комбаров, Лесовой, Ожегович и возвращенный в основу Левашов. Смена вратаря, особенно в ситуации, когда все вроде идет нормально в обороне, всегда явление неординарное. В данном случае она говорила о том, что Левашов по-прежнему в обойме, и оба голкипера, как не раз говорил Кононов, имеют равные шансы на выход в старте.

Если попробовать погадать, с чем именно связана была передача эстафеты на посту номер один именно в этом, явно непростом матче, то, наверное, тренерский штаб предполагал, что «Спартак», имея в составе Адриано, Еременко будет активно обстреливать ворота с разных дистанций, и Левашов в такой игре предпочтительнее. Если именно на это и был расчет, то Кононов, получается, все просчитал правильно. Только в первом тайме Левашов успел среагировать на кикс в ворота с ближней дистанции от собственного защитника, и надежен был при исполнении штрафного Фернандо, когда бразилец пытался закрутить мяч в обход стенки в ближний угол. Ну и, конечно, особенно ярким получился момент с дальним ударом Еременко, с которым тульский вратарь хоть и с трудом, но справился.

При всем при этом два мяча в ворота «Арсенала» в первом тайме все равно залетело. Второму, правда, при всей лихости спартаковской атаки поспособствовал дурацкий отскок от защитника точно на ногу набравшему ход Зе Луишу. А вот первый гол, конечно, был следствием высочайшего исполнительского мастерства всех, кто в нем поучаствовал, начиная с дальнего заброса на Адриано Еременко. По сути гол, пропущенный в дебюте матча, да еще с учетом неназначенного на первых минутах пенальти в ворота «Арсенала», должен был дать приличную фору «Спартаку», но получилось наоборот.

Гости игру выровняли, и тоже начали пытаться организовать собственный забитый мяч, чего в итоге и добились благодаря заработанному Ожеговичем пенальти. Интересно, что в одном этом эпизоде «Арсенал» организовал фактически два гола. Ведь уже во втором тайме, когда пошла атака на третий забитый мяч, Кутепов достаточно деликатно встретил Мирзова в своей штрафной — помня, вероятно, о первом назначенном пенальти и полученной в том эпизоде желтой карточке. Еще один пеналь плюс удаление — это было бы уже перебором.

Собственно, момент, когда счет стал равным, наверное, самый сейчас большой вопрос для болельщиков «Арсенала» — это «Спартак» настолько расслабился, что позволил сопернику дважды отыграться, да еще потом и забить победный мяч, или «Арсенал» становится командой, которая, как и обещал главный тренер, может играть в свой футбол, независимо от соперника?

Конечно, некая доли удачи в этом матче присутствовала. Но везет тому, кто везет. Ведь «Арсенал» в предыдущей игре с «Уфой» был не хуже, чем сейчас со «Спартаком». И еще неизвестно, с каким соперником сложнее — закрывшейся наглухо командой из Башкирии, стойко оборонявшей свой забитый мяч, или с потерявшим кураж «Спартаком». Но и в том, и в другом случае «Арсенал» пытался конструировать что-то свое, искать разные подходы к воротам соперника. Эта несгибаемость в итоге и привела к успеху — с «Уфой» ушли от поражения, со «Спартаком» победили.

У болельщиков популярна дискуссия о том, что идеи Кононова может и хороши, но они больше подходят для команды с более классным набором исполнителей, а в «Арсенале» надо бы попроще. Не игроков загонять в схему, а схему строить, исходя из игроков. Что такое по-настоящему классные и дорогие футболисты показал «Спартак», забивая первый мяч. В «Арсенале» действительно нет такого исполнителя, как Еременко, раз за разом штамповавшего бы подобные передачи. Равно как и своего Адриано, который бы со штрафных как рукой клал мячи в ворота. Мы и с одиннадцатиметровыми-то никак не можем справиться. Из двенадцати пенальти, которые игроки «Арсенала» били в Премьер-лиге, забито только три.

Но вот как раз та игра, что пытается добиться от «Арсенала» главный тренер, помогает эту разницу в классе преодолеть — за счет отработанных и понятных маневров, смелости в атаке, которую Кононов поощряет. Ведь второй арсенальский гол состоялся не потому, что Джорджевич, в сторону которого вроде бы была направлена передача, не дотянулся до мяча. Лесовой-то именно такого глубокого паса и ждал, стартовав на него от самой бровки. Передача Кадири как раз больше походила на желание отправить к воротам «Спартака» именно игрока, притаившегося на фланге, то есть осознанным желанием воспользоваться образовавшимся коридором в обороне «Спартака».

Нравится или не нравится подобный футбол, которому надо учиться, учиться и учиться, игрокам — тоже неправильный вопрос. Никому не нравится бегать за мячом, которым владеет соперник, да еще и проигрывать. А когда тебе предлагают пусть и более насыщенный, сложный, с большой черновой работой, но футбол, который приносит успех, это не может не нравиться. И такие матчи, как сейчас со «Спартаком», только придают уверенности, что команда на правильном пути. По ходу сезона она прогрессирует, становится от матча к матчу более уверенной в себе.

«Арсенал» возвращается домой в ранге триумфаторов, но ведь могло все сложиться и по другому. Никто бы не удивился, прояви «Спартак» железную хватку и доведи матч до победы. «Арсенал» при таком исходе оказывался на третьем месте от конца турнирной таблицы. Вот тогда вместо «Ура!» посыпались бы бесконечные «Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» и «Атакующий футбол хорошо, но надо бы попроще». При всей той игре, которая так порадовала болельщиков в минувшее воскресенье. И уже опять бы поползли слухи о тренерской отставке.

Наверное, эта ситуация стала бы настоящей лакмусовой бумажкой о кредите доверия главному тренеру и вообще о выбранной клубом стратегии. Любой спасатель стартовал бы с того, что перестроил игру под невылет, а следующий сезон опять бы начинали поиск своего футбола заново. Отдадим должное и Кононову — как бы ни складывались дела, он всегда излучает уверенность в правоте выбранного командой курса. Как это было после матча с той же «Уфой»: я не смотрю на тех, кто ниже нас в таблице, только вверх. Поэтому после успеха на «Открытие-Арене» главный тренер мог с полным правом еще раз сформулировать знакомый нам тезис: «Мы играем для того, чтобы побеждать, а не смотреть, как соперник побеждает».

Победой над «Спартаком» «Арсенал» на ближайшее время точно пресек всяческие разговоры о переменах на своем капитанском мостике. Зато поспособствовал уже третьей тренерской отставке за сезон. Думается, в уходе Ледяхова из «Ахмата» и Тихонова из «Крыльев» — немалая заслуга фиаско этих команд в Туле. Теперь же «Арсенал» уволил из «Спартака» и Массимо Карреру. Хотя, если судить по кадровым решениям итальянского тренера, земля под ним уже и без того горела. Когда в игру, которая не ладится, бросают своих молодых воспитанников — это верный признак того, что пресловутые три письма для сменщика в сейфе уже лежат, но еще сохраняется призрачная надежда понравиться таким ходом боссу или болельщикам. Как это было весной с Манчини, неожиданно увидевшим большое будущее у Ильи Скроботова.

Впрочем, это все не наши заботы. Ближайшие задачи «Арсенала» не снимать чужих тренеров, а поддержать делом своего. Уже в эти выходные в Туле будет очень непростая игра с «Оренбургом».

Олег Кононов:

«Нам было тяжело в первые минуты. Всегда тяжело со „Спартаком“ играть здесь, на этой замечательной арене. Но мы хорошо провели весь матч. Ровно. И реализовали свои моменты. Это самое главное. Для нас эта победа очень важна».

о матче

21 октября. Москва. Стадион «Открытие-Арена».

«Спартак»—«Арсенал» — 2:3 (2:1).

Нереализованный пенальти: Ожегович (35, вратарь).

Голы: Зе Луиш (13) — 1:0, Ожегович (35) — 1:1, Зе Луиш (45) — 2:1, Лесовой (48) — 2:2, Мирзов (65) — 2:3.

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов, Мохаммед, Мирзов, Лесовой (Кангва, 76), Джорджевич (Горбатенко, 86), Ожегович (Ткачев, 72).

«Спартак-Москва»: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Д.Комбаров, Фернандо, Зобнин, Еременко (Игнатов, 55), Ташаев (Ханни, 72), Адриано (Ломовицкий, 63), Зе Луиш.

Предупреждены: Кутепов, Фернандо, Петкович — Ожегович.

Судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород).