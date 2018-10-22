Людмила Котик покидает должность главврача Тульской детской областной больницы

Людмила Котик покинет должность главврача Тульской детской областной больницы. Сегодня, 22 октября, у Людмилы Ивановны заканчивается контракт с министерством здравоохранения. Продлевать его не стали.

Скорее всего, это связано с возрастом Котик: 28 октября заслуженному врачу РФ исполнится 69 лет.

Людмила Котик в телефонном разговоре подтвердила корреспонденту Myslo, что ее контракт истекает. По словам Людмилы Ивановны, работать в структуре больницы она не останется.

Кто займет должность главврача больницы, пока неизвестно.

Людмила Ивановна Котик родилась 28 октября 1949 г. в пос. Верховье Орловской области. В 1974 г. окончила Ивановский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия», в 1982 г. — клиническую ординатуру 2 Московского медицинского института им. Н. И. Пирогова .

С 1999 г. возглавляет Тульскую детскую областную клиническую больницу. Значительное внимание уделяет достижению наилучших результатов при выполнении приоритетных национальных программ, включая программу модернизации здравоохранения. Активно внедряет в практическую педиатрическую деятельность новейшие медицинские технологии, современные методы исследования и диагностики. Совершенствует специализированную медицинскую помощь.

Коллективу детской областной клинической больницы под руководством Л. И. Котик независимыми экспертами ВОЗ-ЮНИСЭФ в 2011 г. присвоено звание «Больница доброжелательная к ребенку», больница включена в реестр «Лучшие лечебные учреждения России».

Главный педиатр департамента здравоохранения Тульской области, Заслуженный врач Российской Федерации, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, награждена знаками «Отличник здравоохранения», «Золотое сердце», «Орденом Доброты», «Детский врач года». Депутат Тульской областной Думы двух созывов, награждена знаком отличия «Парламент России».