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Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков на встречу с командой
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков на встречу с командой

Не упустите такую возможность!

24 октября в 15.00 в Туле в манеже стадиона «Арсенал» по многочисленным просьбам болельщиков состоится презентация обновленной «Тулицы». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
 
Все желающие смогут пообщаться с волейболистками, задать вопрос игрокам, а также тренерам или руководству команды.
 
В программе презентации:
  • сессия вопросов и ответов,
  • свободный доступ гостей к игрокам и тренерам,
  • фотосессия,
  • вручение команде новой формы,
  • розыгрыши призов и подарков.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:30 +1
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