Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков на встречу с командой

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

24 октября в 15.00 в Туле в манеже стадиона «Арсенал» по многочисленным просьбам болельщиков состоится презентация обновленной «Тулицы». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Все желающие смогут пообщаться с волейболистками, задать вопрос игрокам, а также тренерам или руководству команды.

В программе презентации: