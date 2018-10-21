Фото пресс-службы ВК "Тулица".
Волейболистки «Тулицы» приглашают болельщиков на встречу с командой
Не упустите такую возможность!
24 октября в 15.00 в Туле в манеже стадиона «Арсенал» по многочисленным просьбам болельщиков состоится презентация обновленной «Тулицы». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Все желающие смогут пообщаться с волейболистками, задать вопрос игрокам, а также тренерам или руководству команды.
В программе презентации:
- сессия вопросов и ответов,
- свободный доступ гостей к игрокам и тренерам,
- фотосессия,
- вручение команде новой формы,
- розыгрыши призов и подарков.
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