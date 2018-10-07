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«Тулица-2» сыграет с командой из Пензы

«Тулица-2» сыграет с командой из Пензы

Матчи четвертого тура с ВК «Университет-Визит» пройдут 12 и 13 октября в СК «Новое поколение».

Чемпионат России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б» набирает обороты. Позади уже три тура соревнований, после которых молодежка «Тулицы» с шестью очками занимает 7-е место в турнирной таблице. На счету подопечных Екатерины Леоновой и Екатерины Осичкиной две победы и четыре поражения в шести матчах.

Соперник «Тулицы-2» в четвертом туре — команда «Университет-Визит» отстает от тулячек всего на 1 очко. А, значит, предстоит принципиальный для обоих команд матч.

Обе встречи очередного тура «Тулица-2» сыграет на домашней площадке — в СК «Новое Поколение». Обращаем внимание, что в отличие от традиционных дней игр — в субботу и в воскресенье, 4-й тур пройдет в пятницу 12 октября и субботу 13 октября.

Начало матчей:

12 октября в 17.00, 13 октября в 10.00. Вход свободный.

СК «Новое поколение»: г. Тула, ул. Металлургов, 22-а.

Онлайн трансляция матча пройдет на официальном Youtube канале «Тулицы».

сегодня, в 17:30 +1
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