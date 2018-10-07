Креативный уикенд на «Октаве»: «Игры престолов», скетчинг и линогравюры

Туляки узнают о работе художника по костюмам знаменитого сериала «Игра престолов», научатся быстрым скетчам, сделают стильную сумку и познакомятся с современными художниками жанра линогравюры.

пятница, 12 октября

В Малом зале библиотеки пройдет вводное занятие курса Анастасии Конончук, графического дизайнера и иллюстратора, выпускницы МХПИ и курсов мастерской Александра Васина. Участники первого воркшопа узнают о типах линогравюры; о том, как и где заказать краски, ножи и линолеум для такого вида творчества; за какими художниками этого направления стоит следить в Инстаграме.

Также участники вводного занятия узнают, как развить абстрактное мышление, познакомятся с творчеством каталонского художника, скульптора и графика Жоана Миро, и даже попробуют сделать из подручных материалов стильную сумку-шоппер.

Занятие начнется в 19.0. Участие бесплатное.

суббота, 13 октября

На «Октаве» пройдут сразу два креативных мероприятия.

С 15.00 до 18.00 в Большом зале и редакции кластера пройдет лекция и встреча с Meet&Sketch «Что такое скетчинг и почему рисовать вместе интереснее?». На таких встречах участники не только рисуют, но и узнают новое, знакомятся с интересными людьми, разделяющими любовь к творчеству. Вход свободный!

В 19.00 в Большом зале пройдет лекция Илектры Канестри — эксперта в области моды и дизайна, преподавателя Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино. Она познакомит с одним из главных составляющих всемирного успеха фэнтези-драмы «Игра престолов», костюмами художницы Мишель Клэптон.



Илектра Канестри.

Ей удалось не только создать для героев сериала потрясающий своей красотой и разнообразием «гардероб», но и выстроить благодаря подчас уникальным стилистическим находкам характеры и отразить в них перипетии судеб персонажей.

Изобилующий «цитатами» из коллекций Valentino, Givenchy, Alexander McQueen, Giambattista Valli и других дизайнеров и домов, сериал «Игра престолов» — смесь фэнтези, истории костюма и актуальных стилей — сам стал ярчайшим трендом, влияющим на современную моду. Регистрация на лекцию не требуется.