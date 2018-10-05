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Стартовал матч «Арсенал» – «Уфа»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Стартовал матч «Арсенал» – «Уфа»

Игра проходит в Туле на Центральном стадионе.

Стартовал матч «Арсенал» — «Уфа». Главный арбитр — Сергей Карасев.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Берхамов (К), Кадири, Горбатенко, Кангва, Джорджевич, Бакаев.

Запасные — Левашов, Шамов, Комбаров, Ткачев, Аджоев, Мирзов, Лесовой, Сокол, Ожегович, Костадинов, Денисов, Ивакин.

Главный тренер — Олег Кононов.

«Уфа»: Беленов, Йокич (К), Сысуев, Карп, Пуцко, Неделчару, Тилль, Сухов, Игбун, Табидзе, Кротов.

Запасные — Шелия, Никитин, Салатич, Ванек, Сейдахмет, Бизяк, Засеев, Пауревич, Круговой, Алиев, Дивеев.

Главный тренер — Сергей Томаров.

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