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Выходные в Тульской области будут облачными, днём – до +16 градусов

Выходные в Тульской области будут облачными, днём – до +16 градусов

Синоптики обещают в субботу небольшой дождь, в воскресенье без осадков.

По данным сайта «Метеоинфо», в субботу, 6 октября, в регионе будет облачно, ожидается небольшой дождь (до 2 мм). Ночью – около 1 градуса выше нуля, днём – до +14.

В воскресенье в Тульской области – облачность с прояснениями, без осадков. Днём – до +16 градусов. На протяжении выходных ветер юго-западный, до пяти метров в секунду. Атмосферное давление –740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:48 +5
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