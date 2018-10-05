Выходные в Тульской области будут облачными, днём – до +16 градусов

Синоптики обещают в субботу небольшой дождь, в воскресенье без осадков.

По данным сайта «Метеоинфо», в субботу, 6 октября, в регионе будет облачно, ожидается небольшой дождь (до 2 мм). Ночью – около 1 градуса выше нуля, днём – до +14.

В воскресенье в Тульской области – облачность с прояснениями, без осадков. Днём – до +16 градусов. На протяжении выходных ветер юго-западный, до пяти метров в секунду. Атмосферное давление –740-745 мм рт. ст.