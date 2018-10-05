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В Суворовском районе на переезде электричка столкнулась с легковушкой
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Суворовском районе на переезде электричка столкнулась с легковушкой

В аварии никто не пострадал. Ситуация не повлияла на график движения поездов.

В 17.08, на железнодорожном переезде, на 96-м километре перегона «Збродово – Ханино» в Суворовском районе водитель легкового автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом.

Как уточнили в пресс-службе Тульского региона Московской железной дороги, локомотивная бригада, заметив автомобиль, подала световые и звуковые сигналы, применила экстренное торможение – это позволило снизить скорость и смягчить последствия столкновения. 

В аварии никто не пострадал. В 17.23 поезд продолжил движение по маршруту. Ситуация не повлияла на график движения других поездов. Железнодорожники призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД – их нарушение опасно не только для водителей и пассажиров автотранспорта, но и для машинистов и пассажиров железнодорожных составов.

Инспекторы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают несколько простых правил, которые помогут избежать ДТП на железнодорожных переездах:

  • при подъезде к переезду нужно снизить скорость,
  • начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации,
  • если хотя бы одна из систем сигнализации включена (световая или звуковая), даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено,
  • приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации следует убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:19 +1
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Место
Тульская областьСуворовский район

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