В Суворовском районе на переезде электричка столкнулась с легковушкой

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В аварии никто не пострадал. Ситуация не повлияла на график движения поездов.

В 17.08, на железнодорожном переезде, на 96-м километре перегона «Збродово – Ханино» в Суворовском районе водитель легкового автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом.

Как уточнили в пресс-службе Тульского региона Московской железной дороги, локомотивная бригада, заметив автомобиль, подала световые и звуковые сигналы, применила экстренное торможение – это позволило снизить скорость и смягчить последствия столкновения.

В аварии никто не пострадал. В 17.23 поезд продолжил движение по маршруту. Ситуация не повлияла на график движения других поездов. Железнодорожники призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД – их нарушение опасно не только для водителей и пассажиров автотранспорта, но и для машинистов и пассажиров железнодорожных составов.

Инспекторы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают несколько простых правил, которые помогут избежать ДТП на железнодорожных переездах: