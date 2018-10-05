«Арсенал» пропустил гол в конце первого тайма - 0:1

Фото пресс-службы "Арсенала".

Пока счет в матче 1:0 в пользу уфимцев.

В конце первого тайма — на второй добавленной минуте — футболисты «Уфы» открыли счет в матче с тульским «Арсеналом». Игбун отправил мяч в ворота Нигматуллина — 0:1.

Отметим, что главные тренеры уже сделали по одной вынужденной замене. На 12-й минуте Берхамов получил травму в одном из единоборств. Вместо Кантемира на поле вышел Костадинов. На 44-й минуте травмировался Кротов. Его заметил уфимец Алиев.

Сейчас в матче перерыв.



Вот такой баннер приготовили тульские болельщики.