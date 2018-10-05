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В деревне Боброво Арсеньевского района зарезали мужчину

В деревне Боброво Арсеньевского района зарезали мужчину

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 3 октября в квартире одного из домов на улице Центральной в деревне Боброво Арсеньевского района было обнаружено тело 36-летнего мужчины с несколькими колото-резаными ранами в области шеи.

Следователями установлена личность подозреваемого – им оказался житель той же деревни. Он задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу. 

В ходе предварительного расследования уголовного дела будет проведен весь комплекс следственных действий, направленных на полное и всесторонне установление обстоятельств случившегося. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:37 +1
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Тульская областьАрсеньевский район

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