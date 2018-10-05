Тульский Роспотребнадзор снял с реализации три тонны некачественных овощей и фруктов

За три месяца специалисты регионального Управления провели проверки на 58 торговых точках.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области за третий квартал текущего года проверено 58 объектов, специализирующихся на продаже плодоовощной продукции. Проверки проводились как в плановом режиме, так и по жалобам покупателей.

В рамках госнадзора отобрано и исследовано 147 образцов плодоовощной продукции отечественного и импортного производства, все образцы отвечали требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям. За выявленные нарушения возбуждено 50 дел об административном правонарушении, забраковано и снято с реализации 153 партии овощной продукции и фруктов объемом 3017 кг.

Основные причины отбраковки: нарушение сроков годности, условий хранения, отсутствие маркировки и товарно-сопроводительных документов. Юридические и должностные лица привлечены к ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Специалисты ведомства советуют покупателям обращать внимание на внешний вид фруктов и овощей, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку, на которой должен быть указан адрес производителя, условия хранения и срок реализации продукции.