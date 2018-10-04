Молодёжка «Арсенала» разгромила «Уфу» со счётом 6:0

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

На стадионе ДЮСШ «Арсенал» в поселке Косая Гора состоялась встреча молодежных составов «Арсенала» и «Уфы». Для молодых оружейников матч завершился самой крупной победой в первенствах.

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, команда Вадима Гаранина доминировал всю игру – уже на 4-й минуте счёт открыл Хлусевич. Гости сфолили в своей штрафной на полузащитнике, и Даниил реализовал одиннадцатиметровый – 1:0. Чуть позже он оформил дубль.

Третий гол забил лучший снайпер «Арсенала» Артём Максименко. В самом конце первого тайма, когда командам пришлось играть под сильным дождем, Аджоев замкнул прострел с фланга Максименко – 4:0. Во второй половине матча Хлусевич показал себя отличным ассистентом – исполнил «стандарт», а Родинков на дальней штанге головой замкнул навес – 5:0

Финальную точку поставил Джамшед Максумов, обманув финтом вратаря башкирского клуба. Этот гол нападающий тульской молодежки посвятил маме по случаю ее дня рождения.

По итогам этого матча «Арсенал» возглавил таблицу молодежного первенства – такого никогда не было в истории тульской молодежки. До этого рекордным был счет 5:0 в матчах с «Тереком» (сезон-2014/15) и той же «Уфой» (сезон-2016/17).