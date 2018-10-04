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Роспотребнадзор отстранил от работы персонал кафе в Суворове

Роспотребнадзор отстранил от работы персонал кафе в Суворове

Сотрудники заведения не прошли медосмотр и аттестацию. Также в кафе изъято две партии продуктов.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Суворовском, Белевском, Дубенском и Одоевском районах проведено административное расследование в отношении владельца кафе «Вкус дня», находящегося в Суворове, на проспекте Мира, д. 44-Б.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм – на кухне используются продукты без маркировки и транспортной тары, а персонал кафе не прошёл медосмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию.

Также в заведении не организован производственный контроль и отсутствует договор на проведение мероприятий по дератизации. Изъято из оборота 14 кг некачественных продуктов. Двое сотрудников отстранены от работы.

По результатам расследования возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ. Постановлением суда на владельца кафе наложен штраф в размере пять тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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Тульская областьСуворов

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