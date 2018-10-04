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В Туле открылась горячая линия для родителей детей-аутистов

В Туле открылась горячая линия для родителей детей-аутистов

Специалисты готовы оказать помощь в вопросах, связанных с воспитанием и развитием особенных малышей.

Общественная организация «Маленькая страна – Мы есть!» открыла горячю линию для семей, воспитывающих детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Специалисты готовы оказать помощь и поддержку в решении вопросов, связанных с воспитанием и развитием особого ребенка и жизнью всей семьи. Вы можете обратиться на горячую линию, если:

  • в вашей семье либо окружении появился особенный ребенок,
  • вы столкнулись со сложностями его поведения или эмоционального состояния,
  • вы не знаете, что делать и к каким специалистам обратиться,
  • вы хотите записаться на первичный прием.

Звоните по телефону: 8(950)919-62-94 или отправляйте вопросы на электронную почту: 71autism@gmail.com

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 0
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