В Туле открылась горячая линия для родителей детей-аутистов

Специалисты готовы оказать помощь в вопросах, связанных с воспитанием и развитием особенных малышей.

Общественная организация «Маленькая страна – Мы есть!» открыла горячю линию для семей, воспитывающих детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Специалисты готовы оказать помощь и поддержку в решении вопросов, связанных с воспитанием и развитием особого ребенка и жизнью всей семьи. Вы можете обратиться на горячую линию, если:

в вашей семье либо окружении появился особенный ребенок,

вы столкнулись со сложностями его поведения или эмоционального состояния,

вы не знаете, что делать и к каким специалистам обратиться,

вы хотите записаться на первичный прием.