В Туле открылась горячая линия для родителей детей-аутистов
Специалисты готовы оказать помощь в вопросах, связанных с воспитанием и развитием особенных малышей.
Общественная организация «Маленькая страна – Мы есть!» открыла горячю линию для семей, воспитывающих детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Специалисты готовы оказать помощь и поддержку в решении вопросов, связанных с воспитанием и развитием особого ребенка и жизнью всей семьи. Вы можете обратиться на горячую линию, если:
- в вашей семье либо окружении появился особенный ребенок,
- вы столкнулись со сложностями его поведения или эмоционального состояния,
- вы не знаете, что делать и к каким специалистам обратиться,
- вы хотите записаться на первичный прием.
Звоните по телефону: 8(950)919-62-94 или отправляйте вопросы на электронную почту: 71autism@gmail.com
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