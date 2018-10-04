новости
новости
Регистрация
Экс-тренер «Арсенала» Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов»
Фото из архива Myslo.

Экс-тренер «Арсенала» Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов»

В последних трех матчах самарцы проиграли.

Бывший тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов». По информации спортивных СМИ, черногорский специалист сменит Андрея Тихонова после домашней игры самарцев с «Динамо» 6 октября.

Отметим, что после девяти туров чемпионата «Крылья Советов» с 7 очками находятся на 15-й строчке в турнирной таблице. Самарцы проиграли в трех последних матчах турнира. В том числе, команда потерпела разгромное поражение от «Арсенала» — 0:4.

Сюжет: Арсенал
Главным арбитром на матч «Арсенал» – «Уфа» назначен Сергей Карасев
Спорт
Главным арбитром на матч «Арсенал» – «Уфа» назначен Сергей Карасев
сегодня, в 11:51, 10 335 1
Экс-игрок «Арсенала» попался на допинге
Спорт
Экс-игрок «Арсенала» попался на допинге
вчера, в 10:46, 24 1530 2
Аналитика: Как «Арсенал» убили нестреляющим уральским ружьем
Спорт
Аналитика: Как «Арсенал» убили нестреляющим уральским ружьем
30 сентября, в 17:07, 25 3389 5
Тренер «Арсенала»: «Не соперник, не рефери виноваты в нашем проигрыше, а мы сами»
Спорт
Тренер «Арсенала»: «Не соперник, не рефери виноваты в нашем проигрыше, а мы сами»
29 сентября, в 14:51, 27 2344 4
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:50 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналглавный тренерКрылья Советов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Рязани распродадут имущество тульских должников
В Рязани распродадут имущество тульских должников
Алексей Дюмин поздравил тульских педагогов с профессиональным праздником
Алексей Дюмин поздравил тульских педагогов с профессиональным праздником
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.