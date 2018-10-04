Экс-тренер «Арсенала» Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов»

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Бывший тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов». По информации спортивных СМИ, черногорский специалист сменит Андрея Тихонова после домашней игры самарцев с «Динамо» 6 октября.

Отметим, что после девяти туров чемпионата «Крылья Советов» с 7 очками находятся на 15-й строчке в турнирной таблице. Самарцы проиграли в трех последних матчах турнира. В том числе, команда потерпела разгромное поражение от «Арсенала» — 0:4.