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В Рязани распродадут имущество тульских должников

В Рязани распродадут имущество тульских должников

Ближайшие торги состоятся 9 и 24 октября.

Судебные приставы во исполнение своих полномочий передают арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 9 и 24 октября в 12.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 14-б.

9 октября распродадут имущество на сумму 25 млн 097 тыс. рублей (автомобили, полуприцеп, тягачи, самосвал, мотоциклы, бортовая платформа и др); 24 октября — на сумму 15 млн 448 тыс. рублей (легковые автомобили, сельскохозяйственная техника, трактор, комбайн и др).

Посмотреть список имущества, выставленного на аукцион, можно здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:12 +1
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