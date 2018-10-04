В Рязани распродадут имущество тульских должников

Судебные приставы во исполнение своих полномочий передают арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 9 и 24 октября в 12.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 14-б.

9 октября распродадут имущество на сумму 25 млн 097 тыс. рублей (автомобили, полуприцеп, тягачи, самосвал, мотоциклы, бортовая платформа и др); 24 октября — на сумму 15 млн 448 тыс. рублей (легковые автомобили, сельскохозяйственная техника, трактор, комбайн и др).