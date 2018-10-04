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Алексей Дюмин поздравил тульских педагогов с профессиональным праздником
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин поздравил тульских педагогов с профессиональным праздником

Он отметил, что качественное, отвечающее запросам современности образование — залог развития не только нашего региона, но и страны в целом.

4 октября в Городском концертном зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил тульских педагогов и отметил, что среди профессиональных праздников в России День учителя занимает особое место. Глава региона отметил, что все школьные годы — от первого звонка и до выпускного — учитель всегда рядом со своими воспитанниками.

- Роль вашей профессии особая. Ваша забота, жизненный опыт помогают детям сформировать характер, стать личностью. Тревоги и волнения перед экзаменами, принятие первых ответственных решений вы переживаете вместе с ними, — подчеркнул Алексей Дюмин.

В наше технологичное и динамичное время профессия учителя становится еще более значимой. Качественное, отвечающее запросам современности образование — залог развития не только нашего региона, но и страны в целом. 2018 год в Тульской области объявлен Годом образования и новых знаний. А новые знания — это новые возможности. Глава региона напомнил, что в регионе уже почти два года работает технопарк «Кванториум». Там детей учат современному техническому мышлению, помогают раскрыть и развить их таланты. Это долгосрочный вклад в будущее региона — в подготовку высококвалифицированных кадров для промышленности и экономики в целом.

Алексей Дюмин отметил, что вызовы современности предъявляют к педагогу новые требования. В системе образования внедряются новые технологии, но самое главное остается неизменным. Это контакт двух личностей — учителя и ученика. Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно, нестандартно и креативно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Поэтому так ценно умение педагогов понять каждого ребенка и найти к нему индивидуальный подход.

- Вы делаете все возможное, чтобы воспитать умных, открытых ребят. Вы даете им самые современные знания. Учите их хранить и уважать традиции своей малой родины и всей нашей страны. Спасибо вам за ваш нелегкий труд, искренность, терпение, за любовь к профессии и неравнодушие. Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в ваших сердцах, — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра, талантливых и благодарных учеников. Отличившимся учителям губернатор вручил региональные награды.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:12 0
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