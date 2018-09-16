Аналитика: «Арсенал» с «Крыльями» – только половина от возможного

Фото Алексея Пирязева.

Победа над «Крыльями Советов» далась на удивление легко, соперник, по сути, не создал у ворот туляков ни одного опасного момента. 4:0 – оптимистичное возобновление чемпионата.

Игра с «Крыльями» именно сейчас оказалась для «Арсенела» более чем кстати. Тульской команде надо было набирать очки в турнирной таблице, которые бы вдохнули оптимизм в болельщиков и веру в свои силы игрокам. При всем уважении к команде «Крылья Советов» и ее главному тренеру – это не «Спартак», и не ЦСКА. С кем и пополнять очковый запас, если не со вчерашним представителем ФНЛ. Но игра с такими «Крыльями», какими они предстали в Туле, оказалась не просто кстати, а настоящим подарком.

Такое ощущение, что самарская команда рассматривала этот матч как рядовой спарринг. Сначала для виду слегка посопротивлялась, а потом вообще бросила играть. После такого бездарного неуправляемого футбола тренеры обычно подают в отставку. Хотя, собственно, это не наши трудности. Достаточно того, что Андрей Тихонов не жалел после финального свистка для своей команды уничижительных слов – «мы были никакие», «выглядели безобразно».

«Крылья» в Туле и правда не впечатлили. Но трудно предположить, что именно на такой футбол команду настраивал ее главный тренер. Наверное, имелся некий план на игру, разработанная стратегия. И если все пошло по другому сценарию – это, в первую очередь, заслуга туляков. Известно ведь, что каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. «Арсенал» своим оппонентам не позволял ничего.

Это футболисты «Арсенала» больше хотели победить, больше комбинировали, больше проявляли рвения в каждом из эпизодов.

После того, как счет стал 2:0, они ведь тоже, по примеру соперника, могли сбавить обороты и дожидаться финального свистка.

Пожалуй, именно это обстоятельство можно считать главным событием матча. «Арсенал» играл не просто на победу, он играл для зрителей, получая, наконец, удовольствие от своего футбола. Если в матче с «Ростовом» команда, от бессилия найти какие-то другие ходы к штрафной соперника, сбилась на навесы, то теперь проходили и разрезающие передачи из глубины поля, и забросы на Джорджевича, и быстрый перепас с выводом партнера на свободную позицию.

Не факт, что все так же легко будет получаться с командой более квалифицированной или более заряженной на борьбу. Но и в этот вечер «Арсеналу» противостояли достаточно опытные и мастеровитые футболисты, которые в этом сезоне уже выиграли в Ростове и сыграли вничью с ЦСКА.

Показательный эпизод случился в середине первого тайма, еще при счете 0:0. Хозяева организовали быструю контратаку, и Джорджевич почти убежал в одиночестве к воротам самарцев. Прервал его забег грубый фол защитника гостей Самарджича, который просто врезался в нападающего «Арсенала», преградив ему дорогу. Карасев оказался вдали от эпизода и даже не рассмотрел нарушение. Хотя уже после матча многочисленные эксперты наперебой стали рассказывать о том, что это не просто нарушение, а фол последней надежды, за который можно было удалять игрока гостей.

Помнится, не так давно тот же Олег Кононов достаточно раздраженно заявлял, что, пока не введут в российском чемпионате систему видеопросмотров, он будет критиковать действия арбитров. Систему видеопросмотров так и не ввели пока. Ошибка арбитра очевидна. И что? Кто-то обсуждал этот эпизод после финального свистка? Ну разве что для некоторых изданий он стал поводом дать новостную заметку. Почему не вспоминали – тоже очевидно. Счет и так 4:0, победа не вызывает сомнения. От того, что арбитр не дал свисток в какой-то фазе этого матча, не изменилось ни-че-го. Жизнь, то есть футбол, продолжалась.

Кстати, первый свой гол «Арсенал» забил через пару минут после этого несостоявшегося удаления. Причем в какой-то степени в результате схожей комбинации. Только теперь пас на забег Джорджевича последовал по правому флангу. Тот, фактически с позиции хавбека, прострелил в штрафную, а там мяч в конце концов прилетел к Ткачеву, по ситуации сыгравшего форвардом, то есть замещая того же Джорджевича. Все эти быстрые перемещения заставили окончательно забыть об эпизоде с фолом балканского защитника «Крыльев». Когда ты просто сильнее, нет необходимости выискивать недочеты у арбитров. Все козыри и без того у тебя в руках.

Окончательно сломил сопротивление «Крыльев» еще один точный, впритирку со штангой, удар Ткачева. После чего мы увидели тот «Арсенал», который, наверное, и мечтает создать в Туле Олег Кононов. При всех недочетах и шероховатостях команда играла с горящими глазами, а в ее действиях присутствовал инстинкт убийцы. Она не останавливалась, и продолжала идти вперед. Именно в последнем отрезке матча «Арсенал» просто смял соперника. Когда забивался четвертый мяч в ворота гостей, было столько рвения, будто именно от него зависел исход встречи. Мирзов пробил – Рыжиков дотянулся и отбил мяч. Джорджевич добивал головой – Рыжиков опять среагировал. И только после этого Бокаев результативно подкатился под скакавший у ленточки ворот мяч и отправил его в сетку. Но в этой голевой комбинации особых слов заслуживает и предшествующая фаза. Атака-то началась на противоположном первому удару по воротам фланге. Но потом мяч в несколько передач был доставлен на противоположный край, откуда и пошла основная угроза. Причем передачи-то шли в зоне, где защитники всегда особенно бдительны, а чтобы прервать атаку, достаточно легкого касания мяча футболистом обороняющейся команды.

На послематчевой пресс-конференции Олег Кононов говорил, что в «Арсенале» сейчас очень сильная конкуренция за место в составе, и это тоже в плюс. Усиление возможно за счет улучшения игры, качества передач, отбора, прессинга. В общем, по мелочи двигаться вперед в каждом из компонентов. А пока, по мнению главного тренера «Арсенала», в игре с «Крыльями» команда сыграла лишь наполовину от своих возможностей.

«Арсенал» - «Крылья Советов» Самара - 4:0 (1:0)

15 сентября. Тула. Центральный стадион, 10130 зрителей. Судьи Сергей Карасев (Москва), Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск).

Голы: Ткачев (21, 1:0), Ткачев (50, 2:0), Джорджевич (73, 3:0), Бакаев (82, 4:0).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Григалава, А.Денисов, Альварес, Берхамов (Костадинов, 75), Мохаммед, Горбатенко, Ткачев (Мирзов, 68), Кангва (Бакаев, 71), Джорджевич.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Бурлак, В.Денисов, Башкиров (Мияйлович, 73), Антон, Канунников, Чочиев (Корниленко, 46), Ткачук, Соболев (Молло, 59).

Предупреждения: Молло (78), Нигматуллин (90+).

Удары (в створ): 12 (7) – 6 (1). Угловые: 2 – 6. Голевые моменты: 5 – 0.