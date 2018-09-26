Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» открыл счет в матче с «Сахалином» в Кубке России
Гол забил Кадири.
В эти минуты в Томске проходит матч 1/16 финала Кубка России по футболу. Тульский «Арсенал» играет с «Сахалином». На 11-й минуте счет открыл Кадири.
Составы команд:
«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Комбаров, Денисов, Беляев, Горбатенко, Кадири, Костадинов, Кангва, Лесовой, Мирзов.
Запасные: Нигматуллин, Альварес, Григалава, Крикуненко, Берхамов, Ивакин, Хлусевич.
«Сахалин»: Счастливцев, Сурков, Алахвердов, Коломыц, Гаглоев, Духов, Маслов, Ерусланов, Есиков, Матрахов, Большунов.
Запасные: Хорошилов, Худяков, Антух, Аксютенко, Чудояков, Изотов, Холодилов.
сегодня, в 11:38, 2 224 2
вчера, в 13:06, 9 1443 2
23 сентября, в 16:24, 18 5093 3
22 сентября, в 22:29, 20 1847 4
Другие статьи по темам
Место
Прочее