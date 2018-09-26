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«Арсенал» открыл счет в матче с «Сахалином» в Кубке России
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» открыл счет в матче с «Сахалином» в Кубке России

Гол забил Кадири.

В эти минуты в Томске проходит матч 1/16 финала Кубка России по футболу. Тульский «Арсенал» играет с «Сахалином». На 11-й минуте счет открыл Кадири.

Составы команд:

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Комбаров, Денисов, Беляев, Горбатенко, Кадири, Костадинов, Кангва, Лесовой, Мирзов.

Запасные: Нигматуллин, Альварес, Григалава, Крикуненко, Берхамов, Ивакин, Хлусевич.

«Сахалин»: Счастливцев, Сурков, Алахвердов, Коломыц, Гаглоев, Духов, Маслов, Ерусланов, Есиков, Матрахов, Большунов.

Запасные: Хорошилов, Худяков, Антух, Аксютенко, Чудояков, Изотов, Холодилов.

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