Фото volga.news.
В Туле тепло пришло еще в 11 социальных учреждений
На сегодняшний день отопление запущено на 47 соцобъектах.
26 сентября по заявкам руководителей отопление пущено на 11 социальных объектах:
- МБОУНОШ № 29 Октябрьская, 22 А;
- МБОУ СОШ № 52 Октябрьская, 199;
- МБОУ СОШ № 53 Герцена, 53;
- МБДОУ № 5 Пузакова, 38;
- МБДОУ № 109 Демидовская, 70 А;
- МБДОУ № 151 Пузакова, 11;
- МБДОУ № 9 Ступинская, 2;
- СЮТ (Дворец) Пузакова, 48;
- СОШ № 17 пос. Плеханово, ул. Ленина, 45;
- детский сад д. Коптево, 74;
- Плехановская начальная школа пос. Плеханово, ул. Свердлова, 55.
Напомним, вчера тепло поступило на 36 объектов социальной сферы.
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