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В Туле тепло пришло еще в 11 социальных учреждений
Фото volga.news.

В Туле тепло пришло еще в 11 социальных учреждений

На сегодняшний день отопление запущено на 47 соцобъектах.

26 сентября по заявкам руководителей отопление пущено на 11 социальных объектах:

  • МБОУНОШ № 29 Октябрьская, 22 А;
  • МБОУ СОШ № 52 Октябрьская, 199;
  • МБОУ СОШ № 53 Герцена, 53;
  • МБДОУ № 5 Пузакова, 38;
  • МБДОУ № 109 Демидовская, 70 А;
  • МБДОУ № 151 Пузакова, 11;
  • МБДОУ № 9 Ступинская, 2;
  • СЮТ (Дворец) Пузакова, 48;
  • СОШ № 17 пос. Плеханово, ул. Ленина, 45;
  • детский сад д. Коптево, 74;
  • Плехановская начальная школа пос. Плеханово, ул. Свердлова, 55.

Напомним, вчера тепло поступило на 36 объектов социальной сферы.

Сюжет: Отопительный сезон 2018
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:23 +1
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