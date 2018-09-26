Экс-командир тульского 51-го полка ВДВ оштрафован за превышение полномочий

фото из архива Myslo.ru.

Но со штрафом Андрей Сухомлинов не согласен и будет в апелляционной инстанции обжаловать приговор.

Приговор бывшему командиру 51-го гвардейского Краснознаменного ордена Суворова III степени парашютно-десантного полка гвардии полковнику Андрею Сухомлинову вынесен был еще 3 сентября. Он признан виновным по ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, и оштрафован на 70 тысяч рублей. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе Тульского гарнизонного военного суда.

Кстати, в ходе разбирательства в суде категория, к которой относилось инкриминируемое Сухомлинову преступление, была заменена на менее тяжкую.

По неофициальной информации, под сухой формулировкой «превышение должностных полномочий» скрывается сбор денег с подчиненных. Якобы Сухомлинов организовал поборы и таким образом собрал с батальонов и офицеров штаба полка примерно 900 000 рублей. Под каким предлогом велся сбор средств – не известно.

На данный момент официальных формулировок, раскрывающих подробности уголовного дела, нет. Это связано с тем, что приговор не вступил в законную силу. Сухомлинов не признает себя виновным и подал апелляционную жалобу на вынесенное судом решение. Аналогичную жалобу подал его адвокат.

Дата рассмотрения жалобы пока еще не назначена. Сейчас идет процесс извещения потерпевших, которых достаточно много. Только после этого будет известна дата назначения слушаний.