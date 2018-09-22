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В воскресенье в Зареченском районе Тулы ограничат движение транспорта

В воскресенье в Зареченском районе Тулы ограничат движение транспорта

В частности, речь идёт об участке улицы Токарева, прилегающем к Баташевскому саду.

В воскресенье, 23 сентября, в Баташевском саду пройдёт массовое публичное мероприятие. Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения с 10.00 до 18.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на парковочном пространстве по ул. Токарева, расположенном в районе Баташевского сада.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:30 0
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Место
Тулаулица ТокареваБаташевский сад

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