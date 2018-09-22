новости
новости
Регистрация
Сотрудники МЧС потушили пожар в новомосковской пятиэтажке

Сотрудники МЧС потушили пожар в новомосковской пятиэтажке

В результате происшествия сгорели телевизор и шкаф, закоптились стены и потолок.

В 14.47 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры на улице Донской в Новомосковске. На место выехали два пожарных расчета ПСЧ-25 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пожарные добрались до места за пять минут. Столько же понадобилось для ликвидации горения. Никто не пострадал. В одной из комнат сгорел телевизор и обгорел шкаф, закоптились стены и потолок по всей квартире.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожар в квартиресгорел телевизорвозгораниепожарныеГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Российские военные передали сирийским детям тульский мёд
Российские военные передали сирийским детям тульский мёд
В торговых центрах туляки могут сделать бесплатную прививку от гриппа
В торговых центрах туляки могут сделать бесплатную прививку от гриппа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.