Сотрудники МЧС потушили пожар в новомосковской пятиэтажке

В результате происшествия сгорели телевизор и шкаф, закоптились стены и потолок.

В 14.47 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры на улице Донской в Новомосковске. На место выехали два пожарных расчета ПСЧ-25 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пожарные добрались до места за пять минут. Столько же понадобилось для ликвидации горения. Никто не пострадал. В одной из комнат сгорел телевизор и обгорел шкаф, закоптились стены и потолок по всей квартире.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.