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Матч «Арсенал» – «Рубин» рассудит Николай Волошин

Матч «Арсенал» – «Рубин» рассудит Николай Волошин

Игра состоится 22 сентября в 16.30.

Матч 8 тура чемпионата России между «Арсеналом» и казанским «Рубином» судит Николай Волошин из Смоленска. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

34-летний арбитр первой категории Волошин в последний раз обслуживал матч тульских оружейников год назад. В сентябре 2017-го смолянин судил встречу 1/16 финала Кубка России «Тамбов» — «Арсенал» (1:0).

Помогать Николаю Волошину будут краснодарец Алексей Стипиди и Арам Петросян из Бронниц. Резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород). Инспектор матча — Алексей Румянцев из Санкт-Петербурга.

Матч «Арсенал» — «Рубин» состоится в субботу, 22 сентября. Начало на Центральном стадионе в 16.30.

Сюжет: Арсенал
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