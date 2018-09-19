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Алексей Дюмин поздравил работников оборонной промышленности с Днем оружейника

Алексей Дюмин поздравил работников оборонной промышленности с Днем оружейника

В нашем регионе в ОПК трудятся более 30 тысяч человек.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

- Уважаемые работники и ветераны оборонной промышленности Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!   

Сегодня в нашем регионе в ОПК трудятся более 30 тысяч человек, внося важный вклад в укрепление обороноспособности страны. Из года в год вы на деле доказываете, что Тула по праву считается оружейной столицей России.

Вы активно участвуете в импортозамещении и уже сейчас выпускаете более 26 наименований гражданской продукции.

Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, внедряете передовые технологии и постоянно увеличиваете объемы производства.

Уверен, что тульская оборонная отрасль находится в надёжных руках преданных своему делу профессионалов, настоящих мастеров.

Спасибо вам за самоотдачу и талант, за напряженную и ответственную работу. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и добра!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:47 +2
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