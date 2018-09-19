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Названа предварительная причина обрушения козырька в богородицком ДК
Фото и видео автора.

Названа предварительная причина обрушения козырька в богородицком ДК

Подробнее – в нашей статье.

19 сентября в Богородицке в местном ДК обрушился козырек здания. К счастью, ЧП случилось около шести утра, когда в Доме культуры никого не было. Обычно там достаточно многолюдно — в Доме культуры в различных кружках занимаются дети.


Вот так ДК выглядел после обрушения.

Корреспондент Myslo связался с главой администрации МО Богородицкий район Вадимом Игониным:

– Произошло обрушение козырька входной группы. Это связано с эксплуатацией — здание же не вчера построено. Старые конструкции, ничего существенного. Работы восстановительные будут проведены. На конструктив самого здания и работу учреждения это никак не влияет. Сроки восстановления определяем, — рассказал Вадим Вячеславович.

В данный момент строительный мусор уже практически убрали.

Отметим, что здание ДК ввели в эксплуатацию в 1974 году.

Галерея
Обрушение козырька в ДК Богородицка, Фото: 1
Обрушение козырька в ДК Богородицка, Фото: 2
Обрушение козырька в ДК Богородицка, Фото: 3
Обрушение козырька в ДК Богородицка, Фото: 4
Обрушение козырька в ДК Богородицка, Фото: 5
Обрушение козырька в ДК Богородицка, Фото: 6
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:40 +1
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