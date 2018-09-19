Названа предварительная причина обрушения козырька в богородицком ДК
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19 сентября в Богородицке в местном ДК обрушился козырек здания. К счастью, ЧП случилось около шести утра, когда в Доме культуры никого не было. Обычно там достаточно многолюдно — в Доме культуры в различных кружках занимаются дети.
Вот так ДК выглядел после обрушения.
Корреспондент Myslo связался с главой
– Произошло обрушение козырька входной группы. Это связано с эксплуатацией — здание же не вчера построено. Старые конструкции, ничего существенного. Работы восстановительные будут проведены. На конструктив самого здания и работу учреждения это никак не влияет. Сроки восстановления определяем, — рассказал Вадим Вячеславович.
В данный момент строительный мусор уже практически убрали.
Отметим, что здание ДК ввели в эксплуатацию в 1974 году.