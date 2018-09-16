«Тулица» проиграла соперницам из «Динамо-Казань»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Сегодня, 16 сентября, состоялась заключительная игра «Тулицы» на турнире имени Лидии Логиновой в Казани. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. Соперником наших волейболисток были хозяева площадки — ВК «Динамо-Казань».

Первые две партии тулячки проиграли со счетом 13:25 и 21:25 соответственно. Третью партию удалось выиграть — 25:19. В четвертой партии вновь сильнее были казанские волейболистки — 25:19.

Напомним, в турнире имени Лидии Логиновой, помимо «Тулицы», также участвуют три команды из Суперлиги: «Заречье-Одинцово» из Московской области, «Протон» из Саратовской области и «Динамо-Казань». К сожалению, тульские волейболистки уступили всем соперницам.