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В окрестностях Куликова поля благоустроили исторический Прощеный колодец

В окрестностях Куликова поля благоустроили исторический Прощеный колодец

Во время Куликовской битвы там останавливались войска князя Дмитрия Донского.

В окрестностях Куликова поля благоустроили исторический Прощеный колодец. Располагается он на левом берегу Дона в урочище Бегичевский лес, сохранившийся как лесной массив со времен Куликовской битвы.

После раскинувшихся поблизости ковыльных степей Бегичевский лес – настоящее чудо. Не зря ему присвоен статус памятника природы. По преданию именно здесь, у Прощеного колодца, Дмитрий Донской омывал целебной водой раны товарищей, прощался с погибшими воинами, здесь была отслужена и панихида по ним. С тех пор вода источника почитается целебной.

Даже в советские времена к Прощеному колодцу постоянно приезжали паломники. На Троицу и другие большие церковные праздники сюда приходили люди со всей округи, устраивались настоящие праздники. Причаститься водой, насладиться здешним благолепием местные жители приходят и сейчас – до ближайшего населенного пункта Грибоедово всего-то чуть меньше двух километров.

В 1991-1993 гг. в память о воинах, павших за Отечество во все времена, на Прощеном колодце была воздвигнута Спасская часовня (иконы Спаса Нерукотворного), в виде ротонды, высотой 11 м. В 1995 году в ней установили выполненные в белокаменном рельефе иконы Спаса Нерукотворного, Божией Матери и Сергия Радонежского.

В 2000-2001 гг. территорию вокруг часовни благоустроили, оборудовали две купели – открытую и закрытую, благоустроили родник. 15 сентября 2001 г. Прощеный колодец освятил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В 2003 г. территория Прощеного колодца взята под охрану музеем-заповедником «Куликово поле». Не так давно появился здесь и уютный деревенский храм, который привлекает особой аурой таких вот небольших уединенных сельских церквей.

В канун 638 годовщины Куликовской битвы по поручению и при содействии губернатора Алексея Дюмина на территории вокруг Прощеного колодца были проведены ремонтные работы. Благоустроили ротонду Спасской часовни. Установили трехметровые светодиодные фонари на дорожках, сделали подсветки на всех объектах и внутри купелей, отремонтировали скамейки, дорожки, обшили лиственницей устаревшую обшивку открытой купели.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 20:58 +2
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