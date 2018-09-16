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Где в Туле 17 сентября отключат электроэнергию

Где в Туле 17 сентября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

17 сентября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Перекопская, 9, 10, 7-а, 5-а, 7, 8;
  • ул. Курковая, 4, 6, 8, 10, 14, 1-а, 3-а, 5, 5-а, 5-в, 7, 7-а;
  • ул. Набережная Дрейера, 50, 53, 54, 60, 62;
  • ул. Луначарского, 174;
  • ул. Металлургов, 84, 80, 84-в, 80-а, 78, 82, 82-а, 82-б;
  • ул. Гастелло, 51, 51-а;
  • ул. Л. Толстого, 105;
  • ул. Свободы, 52;
  • ул. Советская, 12, 14, 16, 22;
  • ул. Речная, 69−74;
  • ул. Богучаровская, 20, 21, 24;
  • ул. Тесницкая;
  • ул. Фруктовая, 1−7;
  • ул. Малаховская;
  • ул. Циолковского, 64−74 (чётн.), 81−87 (нечётн.);
  • ул. Водоохранная, 37−53;
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-в, 1−5 (нечётн.), 4−8 (чётн.);
  • ул. Станиславского, 115;
  •  Б. Гончары, 21−94, 104, 107;
  • ул. Штыковая, 181−228;
  • ул. Пузакова, 131−135;
  • п. Угольный, 1-й Квартал, 12−42, 66; ул. Шоссейная, 15; ул. Асфальтная, 2, 4, 8, 20;
  • п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 1, 12, 2, 3, 8, 9, 10; ул. Прогресс, 39-а; ул. Дронова, 1, 2;
  • п. Октябрський, 10-й пр-зд, 80−115; 22-й пр-зд, 3−26; 23-й пр-зд, 3−24; 25-й пр-зд, 10, 12; 17-й пр-зд, 21−65; 16-пр-зд, 21−66; 18-й пр-зд, 23−53; ул. Шишкина, 52−83; 25-й пр-зд, 1−15, 44; ул. Капитана Громова, 1−6, 66, 33−64; 24-й пр-зд, 1−24; 12-й пр-зд, 45−59; 25-й пр-зд, 1−15; 28-й пр-зд, 43, 56, 58;
  • ул. С. Перовской, 38-а.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:39 0
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