В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В субботу, 15 сентября, в Туле стартовал V традиционный турнир по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года на Кубок губернатора Тульской области.

Участников соревнований поприветствовал заместитель главы региона Сергей Егоров. Он зачитал приветствие главы региона.

– В Тульской области дзюдо пользуется особой популярностью. Мы гордимся мастерством и стабильно высокими результатами наших борцов. Своей самоотдачей, силой духа и превосходной физической подготовкой они подают достойный пример всем, кто связывает жизнь со спортом. Уверен, что все участники Кубка покажут бойцовский характер и волю к победе», - говорится в обращении Алексея Дюмина.

В турнире на Кубок губернатора участвуют 260 спортсменов из 27 регионов России. Соревнования будут проходить в течение двух дней.