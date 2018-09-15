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В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона

В турнире участвуют 260 спортсменов из 27 регионов России.

В субботу, 15 сентября, в Туле стартовал V традиционный турнир по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года на Кубок губернатора Тульской области.
 
Участников соревнований поприветствовал заместитель главы региона Сергей Егоров. Он зачитал приветствие главы региона.
 
– В Тульской области дзюдо пользуется особой популярностью. Мы гордимся мастерством и стабильно высокими результатами наших борцов. Своей самоотдачей, силой духа и превосходной физической подготовкой они подают достойный пример всем, кто связывает жизнь со спортом. Уверен, что все участники Кубка покажут бойцовский характер и волю к победе», - говорится в обращении Алексея Дюмина.
 
В турнире на Кубок губернатора участвуют 260 спортсменов из 27 регионов России. Соревнования будут проходить в течение двух дней.
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В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 1
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 2
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 3
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 4
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 5
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 6
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 7
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 8
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 9
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 10
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 11
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 12
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 13
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 14
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 15
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 16
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 17
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 18
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 19
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 20
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 21
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона, Фото: 22
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:08 +4
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