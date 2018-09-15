новости
новости
Регистрация
С начала года в Тульской области возбуждено 12 уголовных дел за незаконную вырубку деревьев

С начала года в Тульской области возбуждено 12 уголовных дел за незаконную вырубку деревьев

Так, компания, арендующая в Ясногорском районе участок леса, не платила за аренду год.

Надзор за соблюдением лесного законодательства является одним из приоритетных направлений в деятельности Тульской природоохранной прокуратуры. Площадь земель лесного фонда в региона составляет около 283 тыс. га или 11% от общей площади территории региона. Все леса отнесены к защитным и имеют важное природоохранное значение.
 
В ходе проверок Тульской природоохранной прокуратурой в 2017-2018 годах выявлено 194 нарушения лесного законодательства, внесено 39 представлений руководителям организаций - арендаторов лесных участков, органов местного самоуправления. К дисциплинарной ответственности привлечено 43 должностных лица, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечены 26 должностных и юридических лиц, объявлено 33 предостережения о недопустимости нарушений лесного законодательства, по фактам незаконных рубок направлено 11 материалов в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по итогам доследственных проверок возбуждено 10 уголовных дел.
 
Так, в ходе проверки установлено, что ООО «Регион Климат» арендовавший более 9 тыс. га участок леса в Ясногорском районе для заготовки древесины.
 
Выявлено, что на арендованном участке находились отходы от лесозаготовки: нераскряжеванная древесина и обломки стволов (в общей сложности около 10 м3). Это является нарушением требований ст.ст. 53, 60.3, 60.12 Лесного кодекса РФ, а также Правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.
 
Также установлено, что вопреки требований Лесного кодекса РФ и договора аренды лесного участка (от 17 октября 2014 года) по состоянию на 5 марта этого года ООО «Регион Климат» не заплатило за аренду за 2-4 кварталы 2017 года и первый квартал 2018 года. Общая сумма задолженности – 664 087 рублей.
 
В связи с этим природоохранным прокурором руководителю общества внесено представление, которое рассмотрено, руководитель общества оштрафован на 6 тыс. рублей. Кроме этого по требованию прокуратуры устранены требования пожарной и санитарной безопасности, а также погашено 80% задолженности. 
 
Всего в текущем году по области по материалам правоохранительных органов возбуждено 12 уголовных дел по ст. 260 УК РФ– незаконная рубка лесных насаждений, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:46 0
Другие статьи по темам
Событие
вырубка деревьевнезаконная вырубка леса
Место
Тульская область
Прочее
прокуратура Тульской областиуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона
В Туле открылся турнир по дзюдо на Кубок губернатора региона
Туляки присоединились к Всероссийскому дню бега: большой фоторепортаж
Туляки присоединились к Всероссийскому дню бега: большой фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.