С начала года в Тульской области возбуждено 12 уголовных дел за незаконную вырубку деревьев

Так, компания, арендующая в Ясногорском районе участок леса, не платила за аренду год.

Надзор за соблюдением лесного законодательства является одним из приоритетных направлений в деятельности Тульской природоохранной прокуратуры. Площадь земель лесного фонда в региона составляет около 283 тыс. га или 11% от общей площади территории региона. Все леса отнесены к защитным и имеют важное природоохранное значение.

В ходе проверок Тульской природоохранной прокуратурой в 2017-2018 годах выявлено 194 нарушения лесного законодательства, внесено 39 представлений руководителям организаций - арендаторов лесных участков, органов местного самоуправления. К дисциплинарной ответственности привлечено 43 должностных лица, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечены 26 должностных и юридических лиц, объявлено 33 предостережения о недопустимости нарушений лесного законодательства, по фактам незаконных рубок направлено 11 материалов в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по итогам доследственных проверок возбуждено 10 уголовных дел.

Так, в ходе проверки установлено, что ООО «Регион Климат» арендовавший более 9 тыс. га участок леса в Ясногорском районе для заготовки древесины.

Выявлено, что на арендованном участке находились отходы от лесозаготовки: нераскряжеванная древесина и обломки стволов (в общей сложности около 10 м3). Это является нарушением требований ст.ст. 53, 60.3, 60.12 Лесного кодекса РФ, а также Правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Также установлено, что вопреки требований Лесного кодекса РФ и договора аренды лесного участка (от 17 октября 2014 года) по состоянию на 5 марта этого года ООО «Регион Климат» не заплатило за аренду за 2-4 кварталы 2017 года и первый квартал 2018 года. Общая сумма задолженности – 664 087 рублей.

В связи с этим природоохранным прокурором руководителю общества внесено представление, которое рассмотрено, руководитель общества оштрафован на 6 тыс. рублей. Кроме этого по требованию прокуратуры устранены требования пожарной и санитарной безопасности, а также погашено 80% задолженности.

Всего в текущем году по области по материалам правоохранительных органов возбуждено 12 уголовных дел по ст. 260 УК РФ– незаконная рубка лесных насаждений, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.